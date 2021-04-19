اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين المنيا" تعلن توريد 3292 طن قمح لشون الوزارة

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:21 م
"تموين المنيا" تعلن توريد 3292 طن قمح لشون الوزارة توريد القمح بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 ، حيث تم توريد 3292 طن و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الاثنين ، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة ، مؤكداً على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.


وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي ، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.

 


المنيا

توريد القمح

محافظ المنيا

صوامع المنيا

مديرية تموين المنيا

زراعة المنيا

زراعة القمح

حصاد محصول القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف: استلام 2878 طن قمح بعد مرور 3 أيام فقط على بدء موسم التوريد

الأحد، 18 أبريل 2021 06:02 م

محافظ الشرقية: تجهيز 43 موقعا تخزينيا لاستلام 759 ألفا و316 طن قمح

الأحد، 18 أبريل 2021 04:06 م

زراعة القليوبية: حصاد 4150 فدان قمح وتوريد 992 طنا للصوامع والشون

الأحد، 18 أبريل 2021 01:52 م

حصاد 11695 فدان قمح واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع لبدء التوريد فى البحيرة

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص

صوامع المنيا تستقبل 2183 طن قمح لموسم حصاد 2021 وبنى سويف تستلم ألفا و680 طنا

السبت، 17 أبريل 2021 01:41 م

توريد 1481 طن قمح للشون والصوامع فى ثانى أيام التوريد بالمنيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة