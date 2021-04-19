"تموين المنيا" تعلن توريد 3292 طن قمح لشون الوزارة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021 ، حيث تم توريد 3292 طن و973 كيلو، من القمح حتى اليوم الاثنين ، بقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة ، مؤكداً على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.



وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي ، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.