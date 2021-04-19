تكريم الأمهات المثاليات الفائزات فى المسابقة الرسمية لمديرية تضامن بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الفعالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات فى المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام،فى اطار الاحتفال السنوى بعيد الأم والأسرة 2021 وذلك بحضور إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وفى كلمته ثمن محافظ بنى سويف الدور العظيم للأم المصرية، ورسالتها فى صناعة وإعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، وأكد "مهما كان حجم التكريم والإشادة فإننا لن ولم نوف الأم حقها فى التكريم الذى يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها فى الحياة"، لافتا إلى أن لو كان بالإمكان لكرمنا كل أمهات مصر العظيمات ،مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل و العطاء والجود بدون مقابل ، سواء على الجانب الأسرى ودورها الاجتماعى فى منظومة التنشئة أو على الجوانب العملية والمهنية والقيادة.

وسلًم محافظ بنى سويف شهادات التقدير والجوائز للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، لهذا العام ، حيث ضمن لوحة شرف المكرمات :فاتن طاهر السيد"بندر بنى سويف والأم المثالية على مستوى المحافظة"،هبة عبد العظيم محمد"بندر بنى سويف"، إيمان محمود محمد " مركز بنى سويف"،فاطمة عبد الفتاح عثمان"مركز ناصر"منى حسن محمد عبد الفتاح "مركز الواسطي"،ثريا محمدعبد الجواد"مركز اهناسيا"،سلوى أحمد عيسوى "مركز ببا"،حنان عبد الحميد عبد العظيم "مركز سمسطا"،نجاح سعدأحمد "مركز الفشن"،عبير محمد محمود" الأم البديلة الأولى على المحافظة "اهناسيا"،منال شعبان فهمى " أم لابن معاق/ ببا"،سوهير بنيامين حنا " أم معاقة بندر بنى سويف" فوزية أحمد أبو زيد" أم معيلة بندر بنى سويف" ، منال محمد أحمد " أم التضامن الاجتماعي"،وأم الشهيد "محمود عادل أحمد" من بندر بنى سويف ، ووالد الشهيد" ربيع فتحى محمد " من سمسطا.