اليوم السابع
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تعرف على مصير حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر بعد قرار المحكمة ضبط المتهمة

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 ص
تعرف على مصير حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر بعد قرار المحكمة ضبط المتهمة حنين حسام - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة قصية الإتجار بالبشر، يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية مصير حنين حسام.

 
 
ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إن قوات الأمن يجب عليها تنفيذ قرار المحكمة بضبط حنين حسام وحبسها على ذمة القضية، وعرضها على المحكمة الجلسة المقبلة محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات.
 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 

وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

 


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