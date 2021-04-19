تعرف على مصير حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر بعد قرار المحكمة ضبط المتهمة

كتب أحمد حسنى

بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة قصية الإتجار بالبشر، يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية مصير حنين حسام.

ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إن قوات الأمن يجب عليها تنفيذ قرار المحكمة بضبط حنين حسام وحبسها على ذمة القضية، وعرضها على المحكمة الجلسة المقبلة محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات.