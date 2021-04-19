تعرف على خريطة احتفال شمال سيناء بعيدها القومى

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت محافظة شمال سيناء للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الذى يناسب يوم 25 ابريل ذكرى تحرير سيناء، وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح اخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 أبريل بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، والسبت 24 ابريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 ابريل مراسم وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى لمحافظة شمال سيناء، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابوصقل بالعريش، وافتتاح مطحن الكرامة، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 ابريل بإفتتاح محطة تحلية ابار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم، ومشروع انشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر اساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم انه أرسل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تهنئة للواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة الموافق 25 ابريل الجارى.

جاء فى نص البرقية:

" يسرنى أن أبعث إليكم وإلى ابناء محافظة شمال سيناء أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة، واننى إذ انتهز هذه المناسبة، ارجو لكم ولأبناء المحافظة، دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".