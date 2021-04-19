تعرف على الوقت اللازم لهضم الطعام.. 6 ساعات تكفى لوصول المغذيات إلى القولون

كتبت هند عادل

الهضم من العمليات المهمة بجسم الإنسان فهي تساعد على تحويل الطعام إلى ماء ومغذيات نحتاجها لتشغيل وظائف أجسامنا والحفاظ عليها، وهناك عوامل مثل الجنس والعمر والحالات الطبية يمكن أن تؤثر على سرعة هضم الطعام، وفقا لتقرير لموقع insider.

كم من الوقت يستغرق هضم الطعام؟



يستغرق الجسم ما بين أربع إلى ست ساعات لهضم الطعام هذا هو مقدار الوقت الذي يستغرقه الطعام للانتقال من فمك إلى القولون فى المعتاد، ومع ذلك قد يستغرق الأمر ما بين يومين إلى خمسة أيام حتى يتحرك الطعام عبر الأمعاء.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الهضم:



النوع: تميل النساء إلى هضم الطعام بشكل أبطأ من الرجال ، كما أن بعض حالات الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا عند النساء تحدث متلازمة القولون العصبي مرتين إلى ست مرات في كثير من الأحيان عند النساء ، ومرض التهاب الأمعاء هو الضعف.

السن: عملية الهضم يمكن أن تتباطأ بشكل طبيعي مع تقدم الناس في السن يمكن أن يزيد هذا أيضًا من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي والإمساك لدى كبار السن.

الطعام الذي أكلته: الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض تهضم بشكل أسرع من الأطعمة التي تحتوي على سكريات معقدة ونسبة عالية من الدهون أو البروتين، مثل البازلاء والحبوب الكاملة.

الحمل: تنتج النساء الحوامل مستويات أعلى من البروجسترون، مما قد يبطئ عمل الجهاز الهضمي، مع نمو الرحم، يمكنه أيضًا الضغط على أجزاء من الجهاز الهضمي أو سدها، مثل القولون، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم بشكل أكبر.

هل يمكنك هضم الطعام بشكل أسرع؟





لا يمكنك فعل الكثير لتسريع عملية الهضم لأن ذلك قد يمنعك من امتصاص جميع العناصر الغذائية في طعامك من المهم أن تتذكر أن سرعة الهضم والتمثيل الغذائي شيئان مختلفان تسريع عملية التمثيل الغذائي لحرق السعرات الحرارية هي عملية منفصلة.

كيفية تحسين الهضم

بينما لا يمكنك تسريع عملية الهضم ، يمكنك التأكد من أن جهازك الهضمي يعمل بسلاسة من خلال اتباع نظام غذائي صحي فتناول المزيد من الفواكه والخضروات وخاصة التفاح والتوت والبروكلي والتي تعتبر مصادر جيدة للألياف وهي عنصر غذائي ضروري لصحة الأمعاء.