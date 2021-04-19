تعانى من مرض نفسى.. العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ منزل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالى قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ منزل فى قرية الحسينات بأبوتشت وتكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص أنه عثر على جثة نجاح. ع، 47 عاما، متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات، كما أوضحت التحريات أن السيدة تعانى من مرض نفسى وجار معرفة أسباب الواقعة أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالى قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مطبخ منزل فى قرية الحسينات بأبوتشت وتكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص أنه عثر على جثة "نجاح.ع"، 47 عاما، متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات، كما أوضحت التحريات أن السيدة تعانى من مرض نفسى وجار معرفة أسباب الواقعة أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.