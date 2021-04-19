تعافى من كورونا وتوفى إثر نوبة قلبية.. من هو نائب قائد فيلق القدس الإيرانى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الحرس الثورى الإيرانى، وفاة اللواء محمد حجازى، نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى، إثر نوبة قلبية، وكشف المتحدث بإسم الحرس الثورى العميد رمضان شريف، أن حجازى قد أصيب قبل عدة اشهر بفيروس كورونا وتعافى منه، لافتا إلى مضاعفات الاصابة بالأسلحة الكيماوية أثناء الحرب العراقية الإيرانية أدت إلى وفاته.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية فإن حجازي من مواليد عام 1957، ويحمل رتبة عميد بالحرس الثوري الإيراني، وينحدر من محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران.

واعتبر حجازي، من أوائل الملتحقين بمؤسسة الحرس الثوري الإيراني، بعد تأسيسها عام 1979.وتولى محمد حجازي مهاما عسكرية بارزة سابقة بينها قائد البسيج عام 1998، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن عمله لفترة مستشارا بمجال البحوث الصناعية داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي يناير 2020عين قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس"، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حجازي في 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران على خلفية "قمع" احتجاجات 2009.

ونعاه المرشد الإيراني علي خامنئي، واعرب عن تعازيه لأسرته، وأصدر خامنئي بيان تعزية قال فيه: "ببالغ الأسف، تلقيت نبأ وفاة العميد الفخور، سيد محمد حجازي، عاش حياة كلها جهاد، وفكر نير، وقلب مفعم بالإيمان الحقيقي ومليء بالدوافع والعزيمة الراسخة، وقوة كاملة في خدمة الإسلام والثورة، هذه خلاصة لشخصية هذا المجاهد في سبيل الله".

وأضاف: "لقد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في حرس الثورة الإسلامية، وكان شامخا وناجحا فيها جميعا".