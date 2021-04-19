اليوم السابع
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تصادم سيارتين نقيل ثقيل على طريق بنها المنصورة

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:04 ص
تصادم سيارتين نقيل ثقيل على طريق بنها المنصورة إنقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق بنها المنصورة، أمام قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، تصادم سيارتى نقل ثقيل ودى إلى انقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط، ما أدى إلى تباطؤ حركة السير على الطريق اتجاه المنصورة، حتى دفع مجلس المدينة معدات لرفع الحمولة من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ يفيد تصادم سيارتى نقل ثقيل ادى إلى انقلاب إحداهما محملين بالرمال والزلط .

على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها لرفع وتجنيب الحمولة للسيارتين لإعادة فتح الخركة المرورية على الطريق أمام المواطنين .

 


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