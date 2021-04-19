تحرير 80 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة و30 محضر مخالفات متنوعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شدد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهى والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين، والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وأماكن تردد المواطنين .

وتنفيذ لتوجيهات محافظ الإقليم، استمرت حملات المتابعة، اليوم، حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق بتنفيذ حملات منذ صباح اليوم، استهدفت المحلات، ومواقف السيارات بالمدن، والقرى، ووسائل المواصلات على الطرقات .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و 30 محضر مخالفات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشنت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، حملة مكبرة استهدفت مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق الحي، وأسفرت عن تحرير 10 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة، كما قامت الوحدة المحلية لحى غرب بحملات للرش والتعقيم بمختلف مناطق الحي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات متابعة استهدفت مواقف المراغة وطهطا وطما بسوهاج للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفى مركز ومدينة جهينة قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات بالمدينة والقرى التابعة ، حيث تم تحرير 25 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة، و9 محاضر مخالفات متنوعة ، كما قامت الوحدة المحلية لتكثيف أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع والميادين .

وفى مركز ومدينة طهطا ، قامت الوحدة المحلية بحملات استهدفت المحلات ، والمخابز ، ومواقف السيارات ، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة فورية لعدم إرتداء الكمامة ، و 21 محضر للمخالفات متنوعة.

وقامت الوحدة المحلية بحى الكوثر ، بحملات استهدفت سيارات الأجرة والمواقف ، حيث تحرير 21 مخالفة فورية لعدم إرتداء الكمامة.

كما كثفت الوحدات المحلية بدار السلام والمراغة وأخميم من حملات المتابعة لمواقف السيارات ، وتوزيع الكمامات بالمجان على المواطنين ، وإلزامهم بالتباعد وإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملة مكبرة للرش والتعقيم بالمدينة والقرى التابعة ، كما تابعت مواقف السيارات ومدى التزام المواطنين ، حيث تم تحرير 6 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.