تجديد حبس سائق متهم بقتل موظف دهسا تحت عجلات سيارته النقل في أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق سيارة نقل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف دهسا تحت عجلات سيارته في أوسيم.

كانت النيابة العامة صرحت بدفن جثة المجنى عليه والذى يعمل موظفا بالوحدة المحلية فى أوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن سائق سيارة نقل محملة بمخلفات المباني، حاول الهرب من حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة، وأثناء هروبه أصطدم بموظف في الوحدة المحلية بأوسيم، مما أسفر عن مصرعه.