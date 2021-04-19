تجاوز رئيس بيرو السابق لدوره في لقاح كورونا يحرمه من الترشح للبرلمان 10سنوات

فاطمة شوقى

وافق البرلمان البيروفى على استبعاد الرئيس السابق مارتن فيزكارا من الترشح لانتخابات رئاسية لمدة 10 سنوات، وذلك بسبب تجاوز دوره وتلقيه لقاح كورونا بشكل غير قانونى.

وقالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إنه بهذا القرار، لن يتمكن الرئيس السابق (2018-2020)، الذي كان الأكثر تفضيلا في الانتخابات التشريعية التى جرت الأسبوع الماضى وحصوله على أكثر من 165 ألف صوت ، من شغل مقعده في البرلمان المقبل.

وقالت رئيسة البرلمان البيروفى ، ميرثا فاسكيز ، "تمت الموافقة على قرار البرلمان ، الذي يمنع الرئيس السابق مارتن فيزكارا لمدة عشر سنوات من ممارسة الوظيفة العامة".

لم يحضر فيزكارا ولا محاميه فرناندو أوجاز جلسة الكونجرس ، لكن الرئيس السابق ندد بالبرلمان "غير الشرعي" ووعد بأنه سيستأنف القرار أمام القاضي.

وقال فيزكارا "ليس لدينا شك في أن هذا الوضع سينعكس، سوف نلجأ إلى الهيئات الوطنية والدولية"، مضيفا "لقد قدمنا ​​بالفعل استئنافًا للحماية القضائية أمام السلطة القضائية ، كما تم عرض إجراء أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان".

كما استبعد البرلمان أهلية الوزراء السابقين للرئيس المؤقت الحالي فرانسيسكو ساجاستي ، وبيلار مازيتي (الصحة لمدة ثماني سنوات) وإليزابيث أستيتي (العلاقات الخارجية ، لمدة عام واحد) ، متهمين أيضًا بتلقيحهم بشكل غير منتظم.

تمت الموافقة على الإجراء ضد فيزكارا بأغلبية 86 صوتًا ، دون أصوات معارضة أو امتناع ، بما يتجاوز 80 صوتًا اللازمة لإزالته من السباق، ولم يتمكن العديد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 130 عضوا من التصويت في الجلسة الافتراضية ولم يحضر آخرون.

اعترف فيزكارا ، الذي وصل إلى السلطة في 2018 بعد استقالة بيدرو بابلو كوتشينسكي ، الذي كان نائبًا للرئيس ، أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا قبل الموافقة عليه في ديسمبر من قبل السلطات الصحية ، لكنه نفى ذلك.

ومع ذلك ، تم رفض هذه التصريحات من قبل رئيس قسم التجارب السريرية ، الدكتور جيرمان مالقة ، الذي يواجه أيضًا أسئلة وتم استبعاده من منصبه.