اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 05:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تجاريين القاهرة: الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المخفض إلكترونيا بسبب كورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 ص
تجاريين القاهرة: الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المخفض إلكترونيا بسبب كورونا نقابة التجاريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نقابة تجاريين القاهرة، أن برنامج الرعاية المُخفض لعام 2021، والذى تم فتح باب الاشتراك فيه بداية أبريل الجارى، تم إتاحة إمكانية تجديد الاشتراك من خلال الموقع الإلكترونى للنقابة للتيسير على على الأعضاء وحرصا على الصحة العامة فى ظل جائحة كورونا.

 

وأوضحت نقابة التجاريين بالقاهرة، أن منافذ برنامج الرعاية بمقرات النقابة برمسيس والعباسية مُخصصة فقط لاستقبال طلبات الاشتراك الجديد وطلبات تجديد الاشتراك التى بها تعديل بالحذف أو الإضافة عن عام 2020، وذلك طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية، من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا خلال شهر رمضان، مقابل رسم تكميلى 70 جنيها.

 

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات العضوية ببرنامج الرعاية الطبية، عن طريق البريد السريع خلال 96 ساعة عمل، اعتبارا من اليوم التالى للسداد لكافة المشتركين سواء إلكترونيا أو من خلال منافذ الاشتراك، وذلك على العنوان الذى يُحدده العضو.

 


نقابة تجاريين القاهرة

مشروع علاج نقابة التجاريين

نقابة التجاريين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكم فى دعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو نقابة التجاريين المتوفى 3 أبريل

الأحد، 07 مارس 2021 06:29 م

6 مارس نظر دعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو نقابة التجاريين المتوفى

السبت، 27 فبراير 2021 07:55 م

نقابة التجاريين: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر تدخل غير مقبول

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 02:33 م

نقابة تجاريين القاهرة تطالب أعضاءها المترددين على مقرها بارتداء الكمامة

الخميس، 28 مايو 2020 01:32 م

نقابة التجاريين: تجهيز دفعة معاشات 4 أشهر لمستحقين منذ عام 2016

السبت، 18 أبريل 2020 12:03 م

نقابة التجاريين بالقاهرة: فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج المخفض غدا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة