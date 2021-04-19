تجاريين القاهرة: الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المخفض إلكترونيا بسبب كورونا

أعلنت نقابة تجاريين القاهرة، أن برنامج الرعاية المُخفض لعام 2021، والذى تم فتح باب الاشتراك فيه بداية أبريل الجارى، تم إتاحة إمكانية تجديد الاشتراك من خلال الموقع الإلكترونى للنقابة للتيسير على على الأعضاء وحرصا على الصحة العامة فى ظل جائحة كورونا.

وأوضحت نقابة التجاريين بالقاهرة، أن منافذ برنامج الرعاية بمقرات النقابة برمسيس والعباسية مُخصصة فقط لاستقبال طلبات الاشتراك الجديد وطلبات تجديد الاشتراك التى بها تعديل بالحذف أو الإضافة عن عام 2020، وذلك طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية، من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا خلال شهر رمضان، مقابل رسم تكميلى 70 جنيها.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات العضوية ببرنامج الرعاية الطبية، عن طريق البريد السريع خلال 96 ساعة عمل، اعتبارا من اليوم التالى للسداد لكافة المشتركين سواء إلكترونيا أو من خلال منافذ الاشتراك، وذلك على العنوان الذى يُحدده العضو.