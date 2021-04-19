بيطرى الأقصر تستكمل حملات التحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد بشار، حملاتها لتحصن الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدى ومرض جدرى الأغنام، حيث قام مدير عام مديرية الطب البيطري بمواصلة جولاته للمرور على لجان التحصين بأرمنت.

وتابع الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمال التحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، وذلك ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، والتي تم إطلاقها بداية هذا الشهر، حيث رافقه الدكتور تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة نعمة عبد الحميد رئيس قسم الوقاية بالمديرية.

وناشد الدكتور محمد بشار، جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصين في كافة أنحاء المحافظة، حيث إنه تتم الحملات فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالالتزام بأعمال التحصين على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم قبيل شهر رمضان الاستعداد الجيد والتجهيز للحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، الذي يصيب الأبقار، وجدري الضأن الذي يصيب الأغنام والماعز، والتى تم إطلاقها منتصف شهر أبريل القادم، وأهابت المديرية بضرورة استجابة مربي الماشية لفرق التحصين التي سوف تنتشر في جميع أنحاء المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وكانت قد تمكنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين الحيوانات بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتي كانت خلال الفترة من 6/2/2021 حتى 18/3/2021، وبإشراف من الدكتور ماجي فليب مدير إدارة الوقاية بالمديرية، حيث تم انتشار فرق الأطباء البيطرين في جميع قرى المحافظة وأسفرت الحملة عن تحصين 21902 أبقار و8800 جاموس و3220 أغنام وماعز حتى الآن.



بيطرى الأقصر تستكمل حملاتها لتحصين الماشية والأغنام



حملات تحصين الماشية والأغنام ضد مرضى الجلد العقدى ومرض جدرى الأغنام