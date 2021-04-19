وأضاف البيان " بدلاً من ذلك، سيتحدث رئيسا الوزراء مودى وجونسون فى وقت لاحق من هذا الشهر للاتفاق وإطلاق خططهما الطموحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند .. سيبقيان على اتصال منتظم بعد ذلك، ويتطلعان إلى الاجتماع شخصيًا في وقت لاحق من هذا العام".

ويأتي ذلك فى أعقاب الإعلان عن فرض إغلاق لمدة أسبوع فى العاصمة الهندية نيودلهى حيث أن مستشفيات الهند "وصلت إلى طاقتها القصوى".

ويقول علماء إنه من المتوقع أن تصبح السلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19 - التى ظهرت لأول مرة فى الهند ورصدت فى المملكة المتحدة الأسبوع الماضى - "سلالة مثيرة للقلق"، وسط دعوات فى بريطانيا لفرض حظر على حركة السفر القادمة من الهند، بحسب الصحيفة.

وسجلت الهند 273 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم، في أعلى زيادة يومية تسجلها منذ بداية الجائحة .. كما سجلت عددا قياسيا من الوفيات الناجمة عنه بلغ 1619 حالة وفاة، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 178 ألفا و769 شخصا.