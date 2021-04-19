اليوم السابع
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بلينكن: واشنطن قادرة على منع تجدد نشاط القاعدة في أفغانستان

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 ص
بلينكن: واشنطن قادرة على منع تجدد نشاط القاعدة في أفغانستان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "واشنطن لديها الإمكانات لمنع وقوع أي هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية"، على الرغم من قرار الرئيس جو بايدن سحب جميع القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأوضح بلينكن في مقابلة مع محطة "إي بي سي" الأمريكية، أنه "ستكون لدينا الوسائل لمعرفة ما إذا تجدد ظهور تهديد إرهابي من أفغانستان. وسنتمكن من رؤيته في الحين واتخاذ الإجراءات اللازمة".

جاء ذلك في أعقاب تأكيد الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، أن "الأوان قد حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى الديار"، مؤكداً أنه سيقدم تحديثاً حول مسار المضي في ذلك.

 


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