اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 08:16 ص
خالد صلاح
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باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:00 ص
باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا كورونا في باكستان
أ ش أ

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سجلت باكستان 5 آلاف و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 761 ألفا و437 حالة.

وقررت السلطات الباكستانية، يوم السبت، البدء في تلقيح الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما اعتبارا الأسبوع المقبل.
 
واعتمدت باكستان إلى حد كبير على اللقاحات الصينية المتبرع بها أو المستوردة، والتي تم تقديمها فقط للعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.
 
وتأمل باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في تلقي 15 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 من خلال مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة بحلول الشهر المقبل

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