انخفاض الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 إلى الجمعة 23 أبريل 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 38 : 42، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25 .



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :



- يوم الاثنين 19 أبريل :



فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تصل للعاصفة على غرب البلاد .



- يوم الثلاثاء 20 أبريل:



اعتبارا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة ، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 25 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32 ، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 43 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.



فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة



فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد



- يوم الأربعاء 21 أبريل:



فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء





- يوم الخميس 22 أبريل :



فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .



- يوم الجمعة 23 أبريل :



نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء









