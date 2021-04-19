وذكرت هيئة الطيران المدنى باليونان - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية - أنه يتعين على المسافرين تقديم وثيقة تثبت حصولهم على جرعات كاملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يقدم المسافرون دليلًا يثبت سلبية نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا خلال 72 ساعة قبل وصول اليونان.