النيابة عن المتهمين بقتل نبيل فراج فى أحداث كرداسة: طمس الحقد الأسود أعينهم

كتب محمود عبد الراضي

وثق مسلسل الاختيار 2، بحلقة اليوم استشهاد اللواء نبيل فراج على يد العناصر الإرهابية لدى اقتحام الشرطة لكرداسة لتطهيرها من الإرهابين، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم بعد ذلك، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى القضية، والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين وإلزامهم بالمصاريف وبراءة متهم.

وفي مرافعة تاريخية، طالبت النيابة فى مرافعتها التى ألقتها يوم 7 مارس 2016، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتابعت النيابة: ديننا ووطننا وشرعنا برئ من المتهمين، فأبدًا لم يدع للقتل، أقول وأقصد وطننا لأنه لم يكن لهم وشعبنا لأنهم أبدًا لم يكونوا يومًا منا، وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الضالين الذين طمس الحقد الأسود أعينهم وصاروا لا يفقهون شيئًا ويشيعون فى الأرض فسادًا، إن الحكم لكم عدالة المحكمة فليكن حكمًا رادعًا وليتجرع الضالون عن الحق آثام ما ارتكبوا.

وتابع : سيدى الرئيس، قضية اليوم تمثل حلقة من حلقات الإرهاب والقتل، الذى يعتبر جرم وإثم عظيم، وجعل الله له العقاب فى الآخرة عذاب عظيم وفى الدنيا من جنس العمل، هؤلاء المتهمون ارتكبوا جرائم الإرهاب فى حق وطنهم بعد أن صوروا أنفسهم على أنهم مصلحين ومجاهدين، أرادوا أن يرجعوا بنا إلى الوراء، إلى عصور الظلام، والعدل هو أن لا يفلت المجرم من قبضة العدالة، هؤلاء المتهمين لم يشغل بالهم سوى تكفير المجتمع دون أن يتعلموا صحيح الدين، وخطورة قضية اليوم تتمثل فى جرائم فكر أدت إلى ازهاق أرواح دون وجه حق.