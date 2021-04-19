النيابة تتحفظ على سائق قطار طوخ ومسئول برج سندنهور بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله على، اليوم، التحفظ على سائق قطار طوخ الذي انقلب بالأمس، وخلف عدد من المصابين والضحايا، ومساعد السائق، ومسئول برج سندنهور، وناظر محطة سندنهور، واستكملت النيابة سؤالهم عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية من النيابة بشأنهم.

وصرحت النيابة بدفن الجثث التي جرى التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار منها مستشار بهيئة قضايا الدولة، وضابط، ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي.

وكان استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله على مدير نيابة بنها، إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها، الذي أسفر عن وفاة 11 شخص، وإصابة 98؛ وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها، ونيابتي مركز وقسم بنها، إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار، وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.