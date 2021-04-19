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المنفى يبحث مع موسى فقيه أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الافريقى إلى ليبيا

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:36 م
المنفى يبحث مع موسى فقيه أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الافريقى إلى ليبيا رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى يستقبل موسى فقيه
كتب أحمد جمعة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدكتور محمد المنفى، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه والوفد المرافق له. 

 

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له إن الجانبان تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب المنفى عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون. 

 

من جانبه أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.


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