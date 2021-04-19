اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء توضح موقف سرقة التيار من أعمدة الإنارة بالشوارع بعد تشكيل لجان تفتيش

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:00 ص
الكهرباء توضح موقف سرقة التيار من أعمدة الإنارة بالشوارع بعد تشكيل لجان تفتيش وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا تتبع شركات التوزيع، موضحا أن هناك عدادا لكل عدد من الأعمدة يتم تركيبه لحساب الاستهلاك ومحاسبة شركات التوزيع.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن العاملين فى الوزارة الذين يحملون حق الضبطية القضائية ليس من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع المحليات.
 
وتابع، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 شكلت لجان تفتيش فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة سرقات التيار الكهربائى، كاشفا أنه يتم تامين مهمات الكهرباء التابعة للوزارة وتحرير محاضر سرقة التيار من قبل هذه اللجان.
 
واستطرد، شركات توزيع الكهرباء ملتزمة  بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائي يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

أيمن حمزة

المحليات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الكهرباء: 21 ألفا و800 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الأحد، 18 أبريل 2021 03:59 م

وزارة الكهرباء تنجح فى القضاء على سرقات التيار من خلال العدادات مسبوقة الدفع.. المتحدث باسم الوزارة: المرور شهريا على "المسبق" فى كشف بعض المخالفات.. ويؤكد: العدادات مسبوقة الدفع فى مصلحة المواطن أولا

الأحد، 18 أبريل 2021 09:00 ص

الكهرباء: تخصيص 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع بشمال وجنوب سيناء

الأحد، 18 أبريل 2021 05:00 ص

الكهرباء: الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 6 سنوات

السبت، 17 أبريل 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة