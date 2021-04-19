الكهرباء توضح موقف سرقة التيار من أعمدة الإنارة بالشوارع بعد تشكيل لجان تفتيش

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع لا تتبع شركات التوزيع، موضحا أن هناك عدادا لكل عدد من الأعمدة يتم تركيبه لحساب الاستهلاك ومحاسبة شركات التوزيع.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن العاملين فى الوزارة الذين يحملون حق الضبطية القضائية ليس من حقهم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتبع المحليات.

وتابع، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 شكلت لجان تفتيش فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة سرقات التيار الكهربائى، كاشفا أنه يتم تامين مهمات الكهرباء التابعة للوزارة وتحرير محاضر سرقة التيار من قبل هذه اللجان.

واستطرد، شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائي يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا.