اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 893 شاباً والتفتيش على 210 منشآت فى جنوب سيناء

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:24 ص
القوى العاملة: تعيين 893 شاباً والتفتيش على 210 منشآت فى جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء
كتب ــ محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 893  شاباً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1095 شابأً.
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية  خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، منها 14 ألف  جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 116 عاملاً جديداً على المنظومة.
 
وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.
 
وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 210 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 50 شكوى عمالية وتم تسوية 10 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  9  شكاوى، و 17 شكوى ما زالت تحت البحث.
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 43 منشأة ، وإعادة التفتيش على 86 منشأة، ما أسفر عن تحرير  25 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد  ندوتان للتوعية وإجراء 29 قياس وبحث 4 شكاوى .
 
وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .
 
 

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