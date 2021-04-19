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القبض على عاطل يستقل سيارة مسروقة ويبيع مخدرات فى النزهة

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:26 م
القبض على عاطل يستقل سيارة مسروقة ويبيع مخدرات فى النزهة حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخص حال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة، تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مخدر الهايدرو).
 
بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بشرائه السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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