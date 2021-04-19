اليوم السابع
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العراق: تنظيم داعش يغتال منتسبًا باستخبارات صلاح الدين

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:13 م
العراق: تنظيم داعش يغتال منتسبًا باستخبارات صلاح الدين الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي منزل منتسب باستخبارات صلاح الدين.
 
وقال مصدر أمني وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية اليوم الاثنين، إن منتسبًا باستخبارات صلاح الدين تم قتله في منزله من قبل عصابات داعش الإجرامية، مشيرًا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
 
وكان قد أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر، إن "خمسة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أودت إلى إصابة خمسة عناصر أمن، بينهم اثنين من الجيش العراقي".

 


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استخبارات صلاح الدين

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