وذكرت خلية الإعلام الأمنى- فى بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة عثرت على مخبأ للعبوات الناسفة فى ناحية الريحانة يحتوى على 269 عبوة ناسفة متعددة الأنواع والأشكال، و145 صاعق تفجير، و119 مسطرة تفجير تم تفجيرها".

وأضافت أن قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية فتشت قرى (الشاه كلدى والحمدانية والجعفرية والكرامة العصرية) وعثرت على عبوتين ناسفتين محليتى الصنع، وبطارية، وقذائف هاون عيار 60 ملم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى تم تفجيرها.

وأشار إلى أن قوة من الفرقة 20 في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجب تفتيش فى قرية تل البنات، حيث تم العثور على صاروخ طائرة و3 قذائف (آر بى جى)، كما عثرت قوة من الفرقة العاشرة بقيادة عمليات الأنبار على 17 صفيحة معدنية ومسطرتى تفجير وقذيفة مدفع نمساوى وقذيفة هاون عيار 81 ملم من مخلفات داعش الإرهابى تم تفجيرها موقعياً ".

