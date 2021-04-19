الصين تجرى تجارب لخلط لقاحى كانزينو وزيفي لزيادة الفاعلية فى مواجهة كورونا

كتبت أمل علام

يختبر الباحثون الصينيون خلط لقاحين لفيروس كورونا طورتهما شركة كانزينو CanSino ووحدة من منتجات Chongqing Zhifei البيولوجية، وفقًا لبيانات تسجيل التجارب السريرية.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، إنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد "تدرس رسميًا" إعطاء الناس لقاحات كورونا التي تم تطويرها باستخدام تقنيات مختلفة كوسيلة لزيادة فاعلية اللقاح، موضحة إن التجربة من المتوقع أن تشمل 120 مشاركًا، لمعرفة السلامة والقدرة على تحفيز الاستجابة المناعية لجرعة من لقاح كانزينو، تليها جرعة من Zhifei ، بفاصل 28 يومًا أو 56 يومًا، وفقًا لموقع سجل التجارب السريرية ClinicalTrials.gov الذي يديره قسم تابع للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة.

ووفقا للسجل، فإن التجربة الجارية في مدينة نانجينج بشرق الصين، ترعاها سلطات مكافحة الأمراض في مقاطعة جيانجسو، حيث يتم تضمين كلا اللقاحين في حملة التلقيح الشاملة في الصين.

وقالت شركة كانزينو، إن البيانات المؤقتة من التجارب السريرية في الخارج للمرحلة الثالثة أظهرت أن لقاح كورونا كان فعالًا بنسبة 68.83 % في الوقاية من مرض كورونا المصحوب بأعراض بعد أسبوعين من حقنة واحدة، في حين انخفض المعدل إلى 65.28% بعد 4 أسابيع من جرعة واحدة.

يجري الباحثون الصينيون أيضًا تجارب للتطعيم القائم على جرعتين من لقاح كانزينو لفيروس كورونا، بالإضافة إلى نسخة استنشاق من اللقاح.

لم يتم توفير قراءات الفعالية من تجارب المرحلة الثالثة للقاح ZF2001 من Zhifei Longcom ، والتي تتطلب 3 حقن عند استخدامها بمفردها.