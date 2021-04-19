اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة "كورونا" خلال أشهر

الإثنين، 19 أبريل 2021 07:00 م
الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة "كورونا" خلال أشهر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس
أ ش أ

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس "كورونا" المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة. 
 
من جانبه أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بعدم فرض شرط شهادة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أجل السماح بالسفر دوليًا.
 
وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الدلائل على نجاعة اللقاحات في منع انتشار فيروس كورونا محدودة".  
 
وأضافت أن "طلب شهادة التطعيم ضد كورونا يعزز عدم المساواة ويحد من حرية التحرك".  
 
وأوصت اللجنة بـ"عدم فرض شهادة التطعيم شرطا للسماح بالسفر دوليا".  
 

الصحة العالمية

التطعيم ضد كورونا

كورونا

السماح بالسفر

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