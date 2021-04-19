اليوم السابع
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الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وأدوات تفجير خلال عملية تفتيش في كركوك

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:10 م
الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وأدوات تفجير خلال عملية تفتيش في كركوك الشرطة العراقية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، العثور على عبوات ناسفة وأدوات تفجير، خلال عملية مداهمة وتفتيش في محافظة كركوك.
 
قالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن قوة مشتركة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش في مناطق "الجعفرية، الحمدانية، الشاكلدي" في محافظة كركوك".
 
وأوضحت أنه تم العثور خلال العملية على عبوات ناسفة وأدوات تفجير، مشيرة إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل قوة الجهد الهندسي للواء.
 

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العراق

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