السكة الحديد تجرى عملية إحلال وتجديد لقضبان موقع حادث قطار طوخ.. فيديو لايف

القليوبية - إبراهيم سالم

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لإحلال هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، قضبان السكة الحديد من موقع حادث قطار طوخ، الذى شهد الحادث أمس، ويتم إحلاله بالخط الجديد، حيث يقوم رجال هيئة السكة الحديد على قدم وسام بسرعة إحلال وتجديد القضبان، لاعادة حركة القطارات مرة أخرى على خط "القاهرة - بنها" بعد ما تم تحويل حركة القطارات على خط الشرق.

وكان مستشفى بنها الجامعى استقبل 65 حالة من المصابين، تم خروج 20 حالة منهم، وأغلب الحالات مستقرة، فيما أعلن مستشفى بنها التعليمى أن أغلب الحالات التى استقبلها مستقرة.

وكانت محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، شهدت خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب المحطة، أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام لمتابعة التحقيقات، التى تباشرها نيابة استئناف طنطا فى حادث قطار طوخ، بينما أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث القطار (القاهرة - المنصورة ) .

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين فى الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأى معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.