السجن المشدد 6 سنوات لمتهم ببيع ابنته القاصر وعرضها للزواج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم ببيع ابنته الطفلة لأخر يحمل الجنسية العربية، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية دولة عربية، هارب وحال كون المتهم الأول والد المجنى عليها، تعامل فيها بأن استغل ولايته عليها وصغر سنها فاستغلها جنسيا وقدمها إلى المتهم الثانى ليتزوجها، وهى لم تبلغ السن القانونى للزواج، ويعاشرها معاشرة الأزواج نظير مبلغ مالى واستغل المجنى عليها الطفلة سالفة الذكر جنسيا بأن قدمها إلى المتهم الثانى لمعاشرتها جنسيا نظير مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى هتك عرض المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد، بأن استغل حداثة سنها وما له من ولاية عليها واتفق مع الثانى على أن يتزوجها وهى لم تبلغ السن القانونى لذلك، نظير مبلغ مالى وقدمها إليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.