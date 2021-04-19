اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:51 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في تحرير عدد 11302 محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11250 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 548 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 130 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 701 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 

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