التحريات تكشف كواليس مصرع وإصابة 3 أصدقاء في حادث بطريق الصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات حادث مصرع شابين وإصابة آخر، بطريق الصف أطفيح، وتبين أن الضحايا الثلاثة تربطهم علاقة صداقة، ويقيمون بقرية القبابات التابعة لمركز أطفيح، خلال استقلالهم دراجة بخارية، وقع حادث تصادم مع سيارة ميكروباص، مما أسفر عن انقلاب الدراجة ومصرع اثنين منهم، بينما أصيب الثالث، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

وذكر مالك السيارة الميكروباص أنه فوجي بوقوع الحادث، ولم يتمكن من تفادي الاصطدام بالدراجة البخارية، كما تم الاستماع لعدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وتم الاستماع لأقوال أفراد من عائلة المتوفيين، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، فتم إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الصف أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، وبين سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة ثالث من مستقلى الدراجة البخارية.

تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.