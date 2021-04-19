التجارة: ترقيات فى التمثيل التجارى تشمل 11وزيرا مفوضا و2 سكرتير أول تجارى

كتب إسلام سعيد

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وايمان حسين

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة سكرتير أول تجاري وهم كل من مها جلال الدين وعمرو مكرم الطنطاوي.

وقالت الوزيرة إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقى مزيدا من المسئولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الاساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمى والدولى لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.