اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 02:37 م
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التجارة: ترقيات فى التمثيل التجارى تشمل 11وزيرا مفوضا و2 سكرتير أول تجارى

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:00 م
التجارة: ترقيات فى التمثيل التجارى تشمل 11وزيرا مفوضا و2 سكرتير أول تجارى وزارة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وايمان حسين 
 
كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة سكرتير أول تجاري وهم كل من مها جلال الدين وعمرو مكرم الطنطاوي.
 
وقالت الوزيرة إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقى مزيدا من المسئولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الاساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمى والدولى لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.

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الصناعة والتجارة

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