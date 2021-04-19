اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 12:40 ص
خالد صلاح
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البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع زيمبابوى

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 ص
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع زيمبابوى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان الراسخ على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة و التعاون القائمة مع زيمبابوي لما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وبعث البرهان، رسالة تهنئة للرئيس إميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في رسالته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والرخاء لشعب زيمبابوي.


مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

السودان

عبد الفتاح البرهان

زيمبابوى

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