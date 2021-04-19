البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع زيمبابوى

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان الراسخ على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة و التعاون القائمة مع زيمبابوي لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

وبعث البرهان، رسالة تهنئة للرئيس إميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في رسالته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والرخاء لشعب زيمبابوي.