البابا تواصروس يستقبل سفيرى البحرين وكوبا للتعارف

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم السفير ماهر العدوي سفير مصر الجديد بدولة كوبا ومنطقة الكاريبي، وذلك للتعارف.

وكان قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتمع بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، بالآباء الأساقفة العموم، المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، لبحث وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها .

وقالت الكنيسة، إنه بعد استعراض الوضع فى الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتهت المناقشات إلى ما يلى :

1- التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى، أثناء التواجد فى الكنيسة، ويسرى ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة .

2- لا تزيد نسبة المشاركة عن 25 % من مساحة الكنيسة ( فرد فى كل دكة )، ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع .

3- تصلى الجنازات فى كنيسة المدافن أو فى فناء الكنيسة ويصليها كاهن واحد وشماس واحد بمشاركة أسرة المتوفى بما لا يزيد عن عشرة أشخاص، مع عدم الاستثناء فى هذا الأمر حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مع استمرار غلق قاعات العزاء تماما.

4- من باب الأمانة عدم مشاركة أى فرد فى الصلوات عند شعوره بأى أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة .

5- تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بان يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولا سيما المتالمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى .

6- تعليق أى ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها .

7- صلوات الأكاليل فى فترة الخمسين المقدسة تكون بحضور أب كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة مشاركة 25% فقط.

8- يجب ألا يكف الآباء الكهنة والخدام عن توعية الشعب وتنبيههم الضرورة السلوك بالحرص الواجب، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية فى كل مكان، حفاظا على حياتهم، وذلك بالتنبيه على ذلك داخل الكنائس باستمرار، وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعى .