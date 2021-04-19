اليوم السابع
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الانتهاء من استبدال الخط القضبان القديم بآخر جديد بموقع حادث قطار طوخ..فيديو لايف

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:02 م
الانتهاء من استبدال الخط القضبان القديم بآخر جديد بموقع حادث قطار طوخ..فيديو لايف قطار طوخ
القليوبية - إبراهيم سالم

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، والذى وقع أمس الأحد.
 
 
ورصد "اليوم السابع" انتهاء أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بآخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس ، بواسطة رجال هيئة السكة الحديد .

وكان فريق من النيابة العامة ببنها ، برئاسة المستشار عبدالله علي ، مدير نيابة بنها ، استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا القطار، الذى أسفر عن وفاة 11 شخصا ، وإصابة 98 آخرين .

وأكد المصابون، لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتى مركز وقسم بنها، أنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة فى عربات القطار، وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقى العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات سؤال 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي ، من إجمالى 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصابا من المستشفى، حيث قررت النيابة انتداب الطب الشرعى لإجراء مناظرة الجثث ، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة ؛ إذ أن عددها مجهول حتى الآن ؛ إذ استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر وقليوب جثث الضحايا .

وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وسألوا عدد من الشهود حول الحادث ، ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين ، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث، إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

 


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