الاختيار 2.. هؤلاء منفذو حادث اغتيال اللواء نبيل فراج.. صور

كتب محمود عبد الراضي

ينشر اليوم السابع صور المتهمين باغتيال اللواء نبيل فراج بكرداسة، لدى مداهمتها لتطهيرها من العناصر الإرهابية التى كانت تريد تحويلها لوكر إرهابى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحة وارتكاب مذبحة كرداسة.

وفى 19 سبتمبر سنة 2013 سجل اللواء نبيل فراج اسمه ضمن قوائم الشرف لدى مداهمة الإرهابيين الذين كانوا يسعون لفرض سيطرتهم على منطقة كرداسة، ليسقط شهيداً، تاركاً خلفه زوجته "المهندسة نضال" و3 من أبنائه، الذين أبدوا رغبة كبيرة فى الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة الكفاح لوالدهم.

وتخرج "فراج" من كلية الشرطة عام 1981، والتحق بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة عام 2004، وحصل على رتبة عقيد سنة 2007، وعرف بكفاءته فى العمل، حتى ترقى لدرجة لواء فى يوليو 2013، ومنها تمت ترقيته مساعدا لمدير أمن الجيزة حتى استشهد أثناء اقتحام كرداسة.

"نبيل فراج" الضابط الصعيدى الذى تمتد جذوره لمحافظة سوهاج، كان محبوباً من الجميع خاصة من زملائه والمقربين منه ومن تعاملوا معه، فضلاً عن شدة ارتباط أسرته به، فقد كان زوجاً مثالياً وأبا قدوة لأبنائه.

لاحقت أجهزة الأمن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج وتمكنت من ضبطهم، وأحيلوا فى أول مارس 2014 للمحاكمة، وفى 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهما منهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم، وفى العاشر من يناير 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد ثلاثة متهمين وصدر حكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

ونفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين الثلاثة، الأمر الذى أثلج قلب أسرة الشهيد، حيث شعروا بأنه تم الثأر لروحه الطاهرة، فضلاً عن حرص الدولة ومؤسساتها على تكريم أسرة الشهيد فى كل المحافل، والعمل على تلبية متطلباتهم ورعايتهم باستمرار.

أحد المتهمين بقتل الشهيد نبيل فراج



أحد المتهميين باغتيال نبيل فراج



المتهمون أثناء محاكمتهم



المتهمون باغتيال اللوا نبيل فراج أثناء محاكمتهم



المتهمون باغتيال نبيل فراج أثناء محاكمتهم



المتهمون باغتيال نبيل فراج