وفى السياق ذاته .. عبرت سفارة المملكة المتحدة لدى مصر - فى تدوينه عبر "تويتر"- عن "خالص التعازى القلبية لأسر وأحباء كل المتضررين فى حادث قطار القليوبية".. متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين.

كما وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة خالص تعازيها لأسر الذين فقدوا حياتهم فى حادث قطار بمحافظة القليوبية .. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.