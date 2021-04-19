ارتفاع واردات مصر من الشاي الأسود لـ239 مليون جنيه في يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الواردات المصرية، من الشاي الأسود في بداية العام الجارى 2021، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 239 مليون و872 ألف جنيه "14 مليون و992 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 161 مليون و264 "10 ملايين و79 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 67 مليون و104 ألف جنيه "4 ملايين و194 ألف دولار".

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن قيمة واردات مصر من الشاي العادي تراجعت في المقابل خلال نفس الفترة، حيث بلغت 24 مليون و112 ألف جنيه "مليون و507 ألف دولار" في شهر يناير الماضي، مقابل 192 مليون و560 ألف جنيه "12 مليون و35 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 168 مليون و448 ألف جنيه "10 ملايين و528 ألف دولار".

وجاءت واردات الشاي، ضمن قائمة أهم السلع الزراعية خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 10 مليار و791 مليون جنيه "674 مليون و442 ألف دولار"، مقابل 11 مليار و771 مليون جنيه "735 مليون و693 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 980 مليون جنيه "61 مليون و251 ألف دولار".