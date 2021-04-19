إعلان مدينتى 2021 يخطف ترند السوشيال ميديا.. ومغردون: مدينتى فى حتة تانية وأفضل إعلان فى رمضان

تقرير خاص

خطف إعلان مدينتى 2021 بعد ساعات قليلة من بثه الـ"ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإعجاب المشاهدين باللقطات الحية لمشروع مدينتي-وهو أكبر مشروع عقارى ينفذه القطاع الخاص فى مصر- وأغنية الإعلان للمطرب الكبير راغب علامة، وحاز فيديو الإعلان على آلاف المشاهدات خلال وقت قصير، وكتب مغردون تعليقات عديدة تشيد بمستوى الإعلان وصوت السوبر ستار "راغب"، وأجواء المعيشة فى مشروع مدينتي.

وكتب حساب باسم رضوى يوسف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة: "إعلان مدينتى لراغب علامة.. أغنية جميلة وبترسم الحياة"، وكتب إسلام محمد: "الله على الجمال والحلاوة ديه.. هى دى الأغانى اللى الواحد يسمعها وهى دى الإعلانات اللى الواحد يتفرج عليها ويكون مبسوط"، وكتب إبراهيم محمد: "أغنية راغب علامة لإعلان مدينتي.. ليه كنتوا مأخرين الحاجات الحلوة دى لحد دلوقتي"، وكتب حساب آخر: "إعلان مدينتى كل رمضان يخطف قلبى كده"، وكتب متابع: "إعلان مدينتى لراغب علامة حاجة مبهجة وراغب علامة عظيم أوي"، وكتب عادل: "أفضل إعلان فى رمضان إعلان مدينتى لراغب علامة حاجة فى منتهى السعادة حرفيا"، وكتب هانى محمد: "كل موسم إعلان طلعت مصطفى رقم 1.. المجموعة فى حتة تانية".

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتصدر إعلان مدينتى، الـ"ترند" على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ تنجح الحملة كل شهر رمضان فى أن تصبح حديث الساعة بسبب الإبهار فى مشروع مدينتى واختيار أكبر المطربين فى الوطن العربى لغنائه واختيار كلمات تضيف جو من البهجة والفرحة.

وظهر فى إعلان مدينتى 2021 المطرب راغب علامة، وغنى "الحياة حلوة" وتنص كلمات الأغنية "حكايات حواديت، والفرحة فى كل بيت، هنا أحلى سنين حياتك، كل حاجة بين إيديك.. هنا ناس حواليك، والفرحة بتناديك، واللى بيخطر فى بالك بتلاقيه قدام عنيك.. هنا أغلى الناس.. هنا.. هنا أجمل احساس هنا.. هنا، هنا أحلى ليالى فى حياتى تتعاش.. هنا أغلى الناس.. هنا.. هنا أجمل احساس هنا.. هنا، الحياة على أصولها، عيش وحس جمالها، حبها بتفاصيلها وأديلها لون تاني.. لو كان فى مكان فيه بتحس بأمان وبراحة وبسعادة يبقى عايز تانى ايه.. هنا ناس عايشين مع بعضها من سنين، وفى كل لحظة فرحة وحلم تانى بتبتديه"، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

يذكر أن مشروع مدينتى هو إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى تمتلك تاريخ طويل يمتد أكثر من 50 عامًا، لتحقيق مفهوم الحياة المتكاملة بمشروعيها الرحاب ومدينتى، بالإضافة إلى ذلك ارتقت المجموعة بسوق الاستثمار السياحى، حيث انفردت بتقديم مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، منها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا - القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا- الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل بالقاهرة.