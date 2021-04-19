وذكرت المفوضية الأوروبية، فى بيان صحفى، أن المنصة متاحة بـ 24 لغة، ما يسمح للمواطنين من جميع أنحاء الاتحاد بالمشاركة وتبادل الأفكار ووجهات النظر عبر الإنترنت.

ورحبت الرئاسة المشتركة للمؤتمر بإطلاق المنصة، وقال رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى: "تمثل هذه المنصة أداة رئيسية للسماح للمواطنين بالمشاركة وإبداء الرأى فى مستقبل أوروبا يجب أن نكون على يقين من أن أصواتهم ستُسمع وأن لهم دورًا فى صنع القرار بغض النظر عن جائحة كورونا، ستستمر الديمقراطية الأوروبية فى العمل بغض النظر عن أى شئ، لأن مستقبلنا المشترك يتطلب ذلك ".

ومن جانبه قال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، الذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبى "لقد حان الوقت لمواطنينا لكي يشاركوا مخاوفهم وأفكارهم بنشاط أكبر علينا أن نستعد الآن حتى نخرج من هذه الأزمة أقوى، وعندما نتغلب على الوباء نكون مستعدين للمستقبل. نأمل في الاستمرار في بناء أوروبا المستقبل معًا، وأوروبا أكثر عدلاً، وأكثر اخضرارًا، وأكثر رقمية تستجيب لتوقعات مواطنينا ".

وبدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين "الصحة، وتغير المناخ، والوظائف الجيدة والمستدامة في اقتصاد رقمي أكثر فأكثر ، حالة مجتمعاتنا الديمقراطية نحن ندعو الأوروبيين للتحدث، ومعالجة مخاوفهم وإبلاغنا بشكل أوروبا التي يريدون العيش فيها من خلال منصة المواطنين هذه، نمنح الجميع الفرصة للمساهمة في تشكيل مستقبل أوروبا والتفاعل مع أشخاص آخرين من جميع أنحاء أوروبا هذه فرصة رائعة لجمع الأوروبيين معًا تقريبًا انضم إلى النقاش. معًا، يمكننا بناء المستقبل الذي نريده لاتحادنا ".

يشار إلى أن مؤتمر مستقبل أوروبا يعد ممارسة غير مسبوقة ومنفتحة حيث يسعى إلى منح الأشخاص من مختلف جوانب الحياة في جميع أنحاء أوروبا، دورًا أكبر بشأن ما يتوقعونه من الاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي أن يساعد بعد ذلك في توجيه الاتجاه المستقبلي للاتحاد وصنع السياسات وقد التزمت الرئاسة المشتركة بمتابعة نتائج المؤتمر.

وتركز المنصة على تناول موضوعات رئيسية مثل تغير المناخ والبيئة، الصحة، اقتصاد أقوى وأكثر عدلاً، العدالة الاجتماعية والوظائف، الاتحاد الأوروبي في العالم، القيم والحقوق وسيادة القانون والأمن، فضلا عن التحول الرقمي والديمقراطية الأوروبية والهجرة والتعليم وغيرها من الموضوعات الهامة.

ووفقا للبيان، تضمن هذه المنصة الشفافية الكاملة - وهو مبدأ أساسى من مبادئ المؤتمر - حيث سيتم جمع جميع المشاركات ونتائج الأحداث وتحليلها ومراجعتها وإتاحتها للجمهور.

كما سيتم استخدام الأفكار والتوصيات الرئيسية من المنصة كمدخلات فى لجان المواطنين الأوروبيين والجلسات العامة، وستتم مناقشتها للتوصل إلى نتائج المؤتمر.

