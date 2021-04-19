إصابة 7 أشخاص أحدهم بطلق نارى فى مشاجرة بحى الكوثر بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الكوثر شرقى محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من الإشخاص بدائرة القسم وإلقاء القبض على المشاركين فيها، والتى نتج عنها إصابة 7 أشخاص، أحدهم بطلق نارى بالكتف بسبب خلافات شخصية.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة حى الكوثر شرقى بسوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فى المشاجرة.

وتم ضبط السلاح المستخدم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بأخميم للعلاج تم التحفظ على السلاح النارى وبمواجهة طرفى المشاجرة بما توصلت إليه التحريات أعترفا بارتكابهما الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.