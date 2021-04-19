إصابة عامل وحداد خلال مشاجرة بينهما فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أصيب عامل وحداد بإصابات بالغة فى مشاجرة بينهما بناحية مركز بلقاس بسبب مشادة كلامية بينهما لاحتكاك بعضهم بالشارع، تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ تبلغ لمركز شرطه بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول طرف اول ا ال 25 سنه تاجر مواد بناء، ومقيم منطقه العزبه الحمراء بندر بلقاس، مصابا بكسر بالعظام الجمجمه و اشتباه نزيف داخلى بالمخ، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

و طرف ثانى ص ا ع 20 سنة عامل ومقيم منطقه وابور النور بندر بلقاس، مصابا بجرح قطعى بالساعد الايسر، واشتباه قطع الشرايين و أعصاب اليد اليسرى، وا ا م 22 سنة حداد مسلح، و مقيم منطقه عزبه ابو عطيه بندر بلقاس.

بسؤال والد المصاب الأول السيد ه 44 سنة صاحب مكتب مقاولات ومقيم منطقه العزبة الحمراء اتهم من الطرف الثانى بالتعدى على نجله بالضرب بعصا خشبيه بحوزة الثانى وإحداث إصابته، وذلك على إثر حدوث مشاده كلاميه بينهم اثناء سيرهم مترجلين بالشارع بسؤال الطرف الثانى تبادل الاتهام مع الطرف الأول لقيامه بإحداث إصابات الثاني، بآلة حادة سكين، على اثار معاتبة من الأول على إثر الاحتكاك مع الثانى ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5720 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.