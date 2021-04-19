إصابات كورونا العالمية تصل لـ140.76 مليون نسمة والوفيات تقترب من 4 ملايين

أظهر إحصاء أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 567245 31692403
الهند 177150 14788109
البرازيل 371678 13900091
فرنسا 100593 5260182
روسيا 244667 4693469
المملكة المتحدة 127260 4385938
تركيا 35608 4212645
إيطاليا 116676 3857443
إسبانيا 76981 3407283
ألمانيا 79898 3129517.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 14948 970987
34 - الأردن 8178 683466
39 - لبنان 6886 508503
40 - المغرب 8944 505447
41 - الإمارات 1550 495224
42 - السعودية 6810 404054
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