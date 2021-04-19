اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 09:39 ص
خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تصل لـ140.76 مليون نسمة والوفيات تقترب من 4 ملايين

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:00 ص
إصابات كورونا العالمية تصل لـ140.76 مليون نسمة والوفيات تقترب من 4 ملايين كورونا
وكالات

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أظهر إحصاء أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
 
الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة                   567245                              31692403
 
الهند                                  177150                              14788109
 
البرازيل                              371678                              13900091
 
فرنسا                              100593                               5260182
 
روسيا                             244667                             4693469
 
المملكة المتحدة                   127260                               4385938
 
تركيا                              35608                             4212645
 
إيطاليا                          116676                           3857443
 
إسبانيا                          76981                        3407283
 
ألمانيا                         79898                             3129517.
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
 
الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                   عدد الإصابات
 
25 - العراق                          14948                           970987
 
 34 - الأردن                     8178                               683466
 
39 - لبنان                        6886                               508503
 
40 - المغرب                     8944                            505447
 
41 - الإمارات                       1550                          495224
 
42 - السعودية                       6810                       404054
 

إصابات كورونا العالمية

كورونا

وفيات كورونا في العالم

لقاح كورونا

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