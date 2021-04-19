إحالة أوراق طبيب بشري بالشرقية قتل زوجته بأعيرة نارية لفضيلة المفتى

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، إحالة أوراق طبيب بشرى بالمعاش، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى، لقيامه بقتل زوجته بعيارين ناريين لخلافات بينهما، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو القادم للنطق بالحكم.

صد القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 3368 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، ليوم 2 أكتوبر،، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول" أ ال ه" ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بعيارين ناريين، لهما فتحات دخول أسفل الإبط الأيسر ومنتصف الجانب الأيسر للصدر

وتبين من تحريات النقيب محمد سعد محرز، معاون مباحث الصالحية الجديدة، بانتقاله لمحل الواقعة على إثر بلاغ المواطنين أبصر المجنى عليها ملقاة أرضا غارقة فى دمائها فضبط المتهم ويدعى" م ال ال ع" 69 سنة طبيب بشري بالمعاش مقيم قرية تابعة لمركز فاقوس، وبحوزته سلاح نارى مسدس 9 مم، بدخله طلقتان لذات العيار، وعثر بمحل الواقعة، على فارغين ومقذوف لذات العيار، وبمواجهته أقر بقتل زوجته لخلافات بينهما، فقام بإستدراجها بالطريق العام وما أن ظفر بها أطلق صوبها أعيرة نارية والتى أودت بحياتها قاصدا قتلها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بالصالحية الجديدة، برئاسة أحمد عبد الخالق، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.