إجراء 500 عملية عيون لغير القادرين فى قرى "حياة كريمة" بالغربية.. صور

كتب مدحت وهبة

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة وبالتعاون مع جامعة طنطا سوف تنظم 10 قوافل طبية موسعة للكشف على عيون الأهالي بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية، لإجراء 500 عملية جراحة عيون بالمجان تماماً للمرضى ممن وقع عليهم الكشف في القوافل.

جاء ذلك خلال احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وصناع الخير، وبرعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

وأكد زمزم أن بروتوكول التعاون يتضمن إهداء صناع الخير لأحدث جهاز ميكروسكوب جراحي لأقسام الرمد بمستشفيي الجامعة ويهدف ايضاً الى دعم المبادرات الرئاسية الرائدة منها مبادرة الرئيس " حياة كريمة " وسوف يتم إطلاق القوافل في القرى التي تم تحديدها من قبل مبادرة "حياة كريمة" وهى قرى مركز زفتى.



يذكر أن مؤسسة صناع الخير سبق لها ونظمت عدد من القوافل ضمن مبادرتها "إطمن على نفسك" لمحاربة فيروس سي جابت خلالها معظم قري الغربية ومكنت أكثر من 200 الف من سكان هذه القري من اكتشاف إصابتهم بفيروس من عدمه ودعم أكثر من 15 ألف منهم في الحصول على العلاج بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة وقامت صناع الخير بتسليم عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لعدد من الأسر الغير قادره في نطاق محافظه الغربية ،كما تعاونت مع صندوق تحيا مصر في توزيع عدد كبير من المساعدات الغذائية علي الأسر المستحقة.

وقامت بتنظيم العديد من القوافل للكشف على العيون وصرف الأدوية اللازمة وعمل النظارات الطبية وعمل العمليات المختلفة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" وقامت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدفع مبلغ جديه التصالح لعدد كبير من























