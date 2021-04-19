أنشودة "سيدنا النبى حنين" بصوت حورية برعى صاحبة الحنجرة الذهبية.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

يقدم "اليوم السابع" أنشودة "سيدنا النبى حنين" للمنشدة "حورية برعى" 18 سنة، بنت قرية طحلة بردين، بمحافظة الشرقية، وهى موهبة صاعدة فى عالم الإنشاد الدينى، وصاحبة حنجرة ذهبية.

وقالت "حورية السيد إبراهيم البرعى"، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية، لـ"اليوم السابع"، إنها تحفظ القرآن الكريم وترتله وتربت على عشقها للإنشاد الدينى منذ طفولتها، حيث تعمل والدتها محفظة للقرآن الكريم، ولديها كُتاب مرخص من الأزهر الشريف، حيث لاحظت والدتها عليها سرعة الحفظ لآيات وسور القرآن الكريم، وكذلك الأناشيد الدينية منذ عمر 4 سنوات، وتفوقها على أقرانها فى الكُتاب.

وأشارت حورية، إلى أنها خلال مراحل الدراسة شاركت فى العديد من الحفلات والمناسبات الدينية، وكذلك فى أحد مؤتمرات المجلس القومى للمرأة، وحاليا تعكف على تسجيل الأناشيد الدينية الخاصة بها، وحصلت مؤخرا على المركز الثانى فى مسابقة الشباب والرياضة التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة فى الانشاد الدينى، أنشودة سيدنا النبى حنين من كلمات الشاعر سيد فهيم، وألحان الملحن أشرف عامر.

""سيدنا النبى حنين بيحزن ولا بيبين وعايشه يسألها من حبه ايه جرالها تلقى الكلام لين اصل النبى حنين فى يوم ميلاد النور الكون هنا وسرور والشمس ليه حنت حتى الطيور غنت والبدر من طلته للمصطفى اتزين سيدنا النبى حنين بيحزن ولا بيبين وعايشه يسألها من حبه ايه جرالها تلقى الكلام لين أصل النبى حنين سيدنا النبى حنين".