أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1193) مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (130) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.