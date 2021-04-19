أعراض وأسباب الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال

كتب - محمود جلال

سرطان الدم، هو عبارة عن يتم إنتاج خلايا الدم في نخاع العظام، ولكن بسبب هذا المرض، بدلاً من ذلك تبدأ في الانقسام بسرعة كبيرة، وبالتالي تبدأ في ازدحام الخلايا السليمة وإعاقة عملها، هو من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين المراهقين والأطفال الصغار، وحال الإصابة يصبح من الصعب جدًا على الطفل مواجهة السرطان، وقد كشف موقع Onlymyhealth ، عن أعراض وعوامل الإصابة بمرض سرطان الدم لدى الأطفال.



سرطان الدم لدى الأطفال

أعراض سرطان الدم لدى الأطفال

يمكن أن يكون السرطان الدم في نخاع العظام أو الدم أو الأنسجة والأعضاء الأخرى، تختلف الأعراض من مريض لآخر وليس من الضروري أن يعاني كل طفل من جميع الأعراض، ومن أهم أعراض سرطان الدم لدى الأطفال: التقيؤ، وتورم وآلام المفاصل، مشاكل في التنفس.

جلد شاحب:



إعياء

هو عرض شائع جدًا لسرطان الدم، بسبب الزيادة في عدد خلايا الدم البيضاء، يتم تقليل إنتاج كرات الدم الحمراء، كما أن كرات الموجودة غير قادرة أيضًا على العمل بشكل صحيح بسبب الازدحام، وهذا يسبب فقر الدم، وبالتالي ينخفض تدفق الدم مما يجعل الجلد يبدو شاحبًا.

التعب:

هو أحد الأعراض الأكثر شيوعا لابيضاض الدم في مرحلة الطفولة، ويحدث بسبب فقر الدم، حيث ينخفض إمداد أنسجتنا بالأكسجين، يمكن أن يصبح هذا حالة طارئة لأن النقص المستمر في الأكسجين يمكن أن يتسبب في تلف دائم لخلايا الدماغ، يمكن أن يسبب أيضًا تلعثم الكلام عند الأطفال.

الحمى:

قد يشعر مرضى السرطان الدم عموما بتوعك، كما أنهم عرضة للعديد من العدوى لأن الجسم يفقد قدرته على محاربة الجراثيم، قد يعاني من حمى مستمرة بسبب هذه الالتهابات، عليك أن ترى الطبيب إذا كان طفلك يشكو باستمرار من أنه ليس على ما يرام.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال

وفقًا للدراسات، لم يكن هناك دليل مهم على العوامل التي قد تسبب سرطان الدم لدى الأطفال، ولكن كانت هناك بعض العوامل التي قد تشير إلى مخاطر الإصابة، ومن عوامل خطر الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال، العلاج الكيميائي، والعامل الوراثي، ومشاكل جهاز المناعة، ووجود أشقاء المصابين بسرطان الدم، والتعرض للإشعاع.